Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|10,55
|11,21
|-5,89
|Bim Mağazalar
|49,82
|52,20
|-4,56
|Koç Holding
|13,26
|13,88
|-4,47
|Akbank
|5,52
|5,68
|-2,82
|Erbosan
|14,87
|15,14
|-1,78
|Garanti Bankası
|7,46
|7,58
|-1,58
|İş GMYO
|1,29
|1,31
|-1,53
|Anadolu Cam
|2,48
|2,51
|-1,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|1,90
|-1,05
|Adana Çimento (A)
|6,80
|6,87
|-1,02
|Sabancı Holding
|7,53
|7,60
|-0,92
|Trakya Cam
|2,56
|2,58
|-0,78
|Koza Altın
|51,60
|51,95
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|6,78
|6,80
|-0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)