Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 15,31 15,69 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,36 6,46 -1,55 Anadolu Efes 18,78 19,05 -1,42 Hektaş 10,12 10,25 -1,27 Ereğli Demir Çelik 7,63 7,70 -0,91 Coca Cola İçecek 36,78 37,00 -0,59 Ford Otosan 48,70 48,90 -0,41 Ülker Bisküvi 19,36 19,37 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)