Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 15,31 15,69 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,36...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|15,31
|15,69
|-2,42
| İskenderun Demir Çelik
|6,36
|6,46
|-1,55
|Anadolu Efes
|18,78
|19,05
|-1,42
|Hektaş
|10,12
|10,25
|-1,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|7,70
|-0,91
| Coca Cola İçecek
|36,78
|37,00
|-0,59
| Ford Otosan
|48,70
|48,90
|-0,41
|Ülker Bisküvi
|19,36
|19,37
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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