Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,45 9,50 -0,53 Alkim Kimya 50,60 50,75 -0,30...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|9,45
|9,50
|-0,53
|Alkim Kimya
|50,60
|50,75
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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