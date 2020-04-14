Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,79 1,86 -3,76 Enka İnşaat 6,45 6,69 -3,59 Reysaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|1,79
|1,86
|-3,76
|Enka İnşaat
|6,45
|6,69
|-3,59
|Reysaş GMYO
|6,46
|6,60
|-2,12
|Gübre Fabrikaları
|14,94
|15,25
|-2,03
|Akçansa
|7,35
|7,47
|-1,61
|Klimasan Klima
|15,77
|15,97
|-1,25
|Borusan Mannesmann
|8,91
|9,00
|-1,00
| Doğuş Otomotiv
|7,92
|7,99
|-0,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|4,49
|-0,60
| Bursa Çimento
|3,41
|3,43
|-0,58
|MLP Sağlık
|13,11
|13,17
|-0,46
|Alkim Kimya
|49,08
|49,28
|-0,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,58
|9,60
|-0,25
| Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|7,17
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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