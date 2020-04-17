Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 7,05 7,41 -4,86 Eczacıbaşı İlaç 4,57 4,80 -4,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|7,05
|7,41
|-4,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,57
|4,80
|-4,79
|Bizim Mağazaları
|11,12
|11,61
|-4,22
|Ülker Bisküvi
|22,80
|23,66
|-3,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|10,31
|-3,49
| Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|7,50
|-2,80
|Hektaş
|11,37
|11,69
|-2,74
| Koza Altın
|70,60
|72,00
|-1,94
|Koza Madencilik
|11,41
|11,63
|-1,89
|Gübre Fabrikaları
|14,50
|14,75
|-1,69
| Kerevitaş Gıda
|3,55
|3,61
|-1,66
|Deva Holding
|10,86
|11,04
|-1,63
| Anadolu Grubu Holding
|15,76
|15,99
|-1,44
|MLP Sağlık
|12,95
|13,10
|-1,15
|Migros Ticaret
|29,16
|29,40
|-0,82
|İpek Doğal Enerji
|10,41
|10,49
|-0,76
|Reysaş GMYO
|6,31
|6,35
|-0,63
|Şok Marketler
|9,67
|9,70
|-0,31
|Akçansa
|7,01
|7,02
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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