Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 7,05 7,41 -4,86 Eczacıbaşı İlaç 4,57 4,80 -4,79 Bizim Mağazaları 11,12 11,61 -4,22 Ülker Bisküvi 22,80 23,66 -3,63 Eczacıbaşı Yatırım 9,95 10,31 -3,49 Selçuk Ecza Deposu 7,29 7,50 -2,80 Hektaş 11,37 11,69 -2,74 Koza Altın 70,60 72,00 -1,94 Koza Madencilik 11,41 11,63 -1,89 Gübre Fabrikaları 14,50 14,75 -1,69 Kerevitaş Gıda 3,55 3,61 -1,66 Deva Holding 10,86 11,04 -1,63 Anadolu Grubu Holding 15,76 15,99 -1,44 MLP Sağlık 12,95 13,10 -1,15 Migros Ticaret 29,16 29,40 -0,82 İpek Doğal Enerji 10,41 10,49 -0,76 Reysaş GMYO 6,31 6,35 -0,63 Şok Marketler 9,67 9,70 -0,31 Akçansa 7,01 7,02 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)