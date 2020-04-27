Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 23,82 24,20 -1,57 Logo Yazılım 74,50 75,30 -1,06 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|23,82
|24,20
|-1,57
|Logo Yazılım
|74,50
|75,30
|-1,06
|Bizim Mağazaları
|13,89
|13,97
|-0,57
|Bim Mağazalar
|55,70
|56,00
|-0,54
|Şişe Cam
|5,16
|5,18
|-0,39
|Trakya Cam
|3,45
|3,46
|-0,29
|Aygaz
|10,24
|10,25
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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