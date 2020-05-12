Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,73 3,90 -4,36 Karsan Otomotiv 1,74 1,81 -3,87 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,73
|3,90
|-4,36
|Karsan Otomotiv
|1,74
|1,81
|-3,87
|Çelebi
|86,10
|88,10
|-2,27
|Petkim
|3,66
|3,74
|-2,14
|Pegasus
|50,40
|51,00
|-1,18
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,77
|5,81
|-0,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,48
|5,51
|-0,54
|TAV Havalimanları
|17,04
|17,08
|-0,23
|Reysaş GMYO
|4,75
|4,76
|-0,21
| Sasa Polyester
|8,89
|8,90
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:46 Kaynak: AA
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