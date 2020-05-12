Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,73 3,90 -4,36 Karsan Otomotiv 1,74 1,81 -3,87 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,73 3,90 -4,36 Karsan Otomotiv 1,74 1,81 -3,87 Çelebi 86,10 88,10 -2,27 Petkim 3,66 3,74 -2,14 Pegasus 50,40 51,00 -1,18 Tümosan Motor ve Traktör 5,77 5,81 -0,69 İş Yatırım Menkul Değerler 5,48 5,51 -0,54 TAV Havalimanları 17,04 17,08 -0,23 Reysaş GMYO 4,75 4,76 -0,21 Sasa Polyester 8,89 8,90 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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