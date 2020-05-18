Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 12,78 14,20 -10,00 Deva Holding 18,05 18,90 -4,50 Koza Madencilik 12,24 12,66 -3,32 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,40 -3,19 Reysaş GMYO 4,81 4,96 -3,02 İpek Doğal Enerji 13,51 13,90 -2,81 Brisa 9,33 9,53 -2,10 Kardemir (D) 2,46 2,50 -1,60 Ege Endüstri 555,00 562,20 -1,28 Tat Gıda 8,38 8,47 -1,06 Tüpraş 81,35 81,90 -0,67 Türk Traktör 61,60 61,90 -0,48 Tümosan Motor ve Traktör 6,10 6,11 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)