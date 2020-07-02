Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 4,17 4,22 -1,18 Alarko GMYO 15,74 15,85 -0,69 Gübre Fabrikaları 27,68 27,86 -0,65 Aygaz 12,13 12,18 -0,41 Türk Hava Yolları 12,26 12,30 -0,33 Akçansa 12,90 12,94 -0,31 Çimsa 10,36 10,39 -0,29 Pegasus 53,85 54,00 -0,28 Torunlar GMYO 3,65 3,66 -0,27 Koza Madencilik 13,32 13,35 -0,22 Halkbank 6,21 6,22 -0,16 İpek Doğal Enerji 13,71 13,72 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)