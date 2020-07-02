Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 4,17 4,22 -1,18 Alarko GMYO 15,74 15,85 -0,69 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yatırım Holding 4,17 4,22 -1,18
Alarko GMYO 15,74 15,85 -0,69
Gübre Fabrikaları 27,68 27,86 -0,65
Aygaz 12,13 12,18 -0,41
Türk Hava Yolları 12,26 12,30 -0,33
Akçansa 12,90 12,94 -0,31
Çimsa 10,36 10,39 -0,29
Pegasus 53,85 54,00 -0,28
Torunlar GMYO 3,65 3,66 -0,27
Koza Madencilik 13,32 13,35 -0,22
Halkbank 6,21 6,22 -0,16
İpek Doğal Enerji 13,71 13,72 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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