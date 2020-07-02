Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 4,17 4,22 -1,18 Alarko GMYO 15,74 15,85 -0,69 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|4,17
|4,22
|-1,18
| Alarko GMYO
|15,74
|15,85
|-0,69
|Gübre Fabrikaları
|27,68
|27,86
|-0,65
|Aygaz
|12,13
|12,18
|-0,41
|Türk Hava Yolları
|12,26
|12,30
|-0,33
|Akçansa
|12,90
|12,94
|-0,31
|Çimsa
|10,36
|10,39
|-0,29
|Pegasus
|53,85
|54,00
|-0,28
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,66
|-0,27
| Koza Madencilik
|13,32
|13,35
|-0,22
|Halkbank
|6,21
|6,22
|-0,16
|İpek Doğal Enerji
|13,71
|13,72
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: AA
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