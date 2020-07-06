Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 20,32 20,66 -1,65 Mavi Giyim 48,82 49,34 -1,05 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|20,32
|20,66
|-1,65
|Mavi Giyim
|48,82
|49,34
|-1,05
| Doğuş Otomotiv
|14,89
|15,00
|-0,73
|TAV Havalimanları
|18,53
|18,65
|-0,64
|Türk Hava Yolları
|11,87
|11,92
|-0,42
|Çelebi
|76,35
|76,60
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:51 Kaynak: AA
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