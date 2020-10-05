Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,62
|14,84
|-1,48
|Çimsa
|13,53
|13,65
|-0,88
|Arçelik
|23,68
|23,82
|-0,59
|Halk GMYO
|2,35
|2,36
|-0,42
|Şişe Cam
|7,02
|7,04
|-0,28
|Bursa Çimento
|6,69
|6,70
|-0,15
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|6,73
|-0,15
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:37 - Kaynak: AA
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