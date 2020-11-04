Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,07 2,30 -10,00 Kartonsan 2.060,00 2.193,40 -6,08 Good-Year 6,49 6,58 -1,37 Pınar Et ve Un 23,80 24,00 -0,83 Akbank 5,00 5,04 -0,79 Şekerbank 1,70 1,71 -0,58 Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,33 -0,43 Koza Madencilik 12,35 12,40 -0,40 Garanti Bankası 6,93 6,95 -0,29 Koza Altın 77,50 77,70 -0,26 Akiş GMYO 4,07 4,08 -0,25 Turkcell 15,30 15,31 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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