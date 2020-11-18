Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,22 7,64 -5,50 Bizim Mağazaları 15,90 16,62 -4,33 Pınar Et ve Un 23,68 24,70 -4,13 Pınar Süt 20,68 21,54 -3,99 Tat Gıda 11,29 11,72 -3,67 Şok Marketler 12,11 12,49 -3,04 Eczacıbaşı İlaç 6,84 7,00 -2,29 MLP Sağlık 19,09 19,50 -2,10 Deva Holding 23,84 24,34 -2,05 Bursa Çimento 8,11 8,27 -1,93 Ford Otosan 115,80 117,80 -1,70 Selçuk Ecza Deposu 9,36 9,49 -1,37 Migros Ticaret 39,76 40,28 -1,29 Anadolu Grubu Holding 21,06 21,32 -1,22 Yataş 10,52 10,64 -1,13 Aksa Enerji 7,20 7,24 -0,55 Akiş GMYO 3,60 3,62 -0,55 Odaş Elektrik 3,34 3,35 -0,30 Koza Altın 74,85 75,05 -0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi

"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor

Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı

Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene

Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı