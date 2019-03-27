Borsada Değer Kazanan Hisse Senedi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Verusa Holding oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Verusa Holding oldu.
Verusa Holding hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|21,60
|21,40
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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