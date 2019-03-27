Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisse Senedi

Borsada Değer Kazanan Hisse Senedi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Verusa Holding oldu.

Borsada Değer Kazanan Hisse Senedi, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Verusa Holding oldu.

Verusa Holding hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kazanan hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 21,60 21,40 0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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