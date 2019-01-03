Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsada Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 2,57 4,67
Soda Sanayii 7,40 7,13 3,79
Koza Altın 51,55 50,15 2,79
Bim Mağazalar 86,00 84,55 1,71
İpek Doğal Enerji 5,34 5,26 1,52
Koza Madencilik 7,11 7,02 1,28
Turkcell 11,93 11,79 1,19
Ereğli Demir Çelik 7,07 7,00 1,00
Otokar 86,05 85,50 0,64
Netaş Telekom. 6,38 6,36 0,31
Tüpraş 114,70 114,50 0,17
Polisan Holding 6,28 6,27 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
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