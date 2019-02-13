Borsada Değer Kazanan Hisseler
5 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,60
|3,00
|20,00
|Gözde Girişim
|3,55
|3,34
|6,29
|Yataş
|5,39
|5,19
|3,85
|GSD Holding
|0,91
|0,88
|3,41
|Verusa Holding
|19,28
|18,92
|1,90
| Bim Mağazalar
|94,30
|92,55
|1,89
|Gersan Elektrik
|3,68
|3,62
|1,66
|İttifak Holding
|3,11
|3,06
|1,63
|Çemtaş
|5,54
|5,48
|1,09
|Enerjisa Enerji
|5,56
|5,50
|1,09
|Soda Sanayii
|6,91
|6,85
|0,88
| Tofaş Oto. Fab.
|18,77
|18,63
|0,75
|Arçelik
|19,65
|19,51
|0,72
|Deva Holding
|3,63
|3,61
|0,55
|Kartonsan
|382,00
|380,00
|0,53
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,42
|9,38
|0,43
| Eczacıbaşı Yatırım
|8,13
|8,12
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:53 Kaynak: AA
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