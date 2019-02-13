Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsada Değer Kazanan Hisseler

5 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 3,00 20,00
Gözde Girişim 3,55 3,34 6,29
Yataş 5,39 5,19 3,85
GSD Holding 0,91 0,88 3,41
Verusa Holding 19,28 18,92 1,90
Bim Mağazalar 94,30 92,55 1,89
Gersan Elektrik 3,68 3,62 1,66
İttifak Holding 3,11 3,06 1,63
Çemtaş 5,54 5,48 1,09
Enerjisa Enerji 5,56 5,50 1,09
Soda Sanayii 6,91 6,85 0,88
Tofaş Oto. Fab. 18,77 18,63 0,75
Arçelik 19,65 19,51 0,72
Deva Holding 3,63 3,61 0,55
Kartonsan 382,00 380,00 0,53
Kordsa Teknik Tekstil 9,42 9,38 0,43
Eczacıbaşı Yatırım 8,13 8,12 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:53 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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