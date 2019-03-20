Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsada Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,86 1,58 17,72 Netaş Telekom.

Borsada Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,86 1,58 17,72
Netaş Telekom. 8,85 8,13 8,86
İttifak Holding 3,70 3,55 4,23
Anadolu Efes 20,70 20,20 2,48
ICBC Turkey Bank 4,15 4,06 2,22
Gözde Girişim 3,82 3,75 1,87
MLP Sağlık 13,30 13,14 1,22
Net Holding 1,86 1,84 1,09
Afyon Çimento 4,86 4,81 1,04
Verusa Holding 20,64 20,44 0,98
Vakıflar Bankası 5,56 5,51 0,91
Yataş 5,69 5,65 0,71
Deva Holding 4,39 4,36 0,69
Polisan Holding 3,59 3,57 0,68
Karsan Otomotiv 1,60 1,59 0,63
İş Bankası (C) 6,45 6,41 0,62
Enka İnşaat 4,96 4,94 0,40
Kartonsan 364,80 363,70 0,30
Türk Hava Yolları 14,22 14,20 0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:08 Kaynak: AA

Netaş, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü! Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:11:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]