Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsada Değer Kazanan Hisseler

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,11 3,04 2,30 TAV Havalimanları 23,74 23,34 1,71 ...

Borsada Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,11 3,04 2,30
TAV Havalimanları 23,74 23,34 1,71
Bim Mağazalar 80,80 79,45 1,70
Ford Otosan 49,56 48,86 1,43
Verusa Holding 21,02 20,84 0,86
Arçelik 18,58 18,48 0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Anadolu Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]