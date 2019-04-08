Borsada Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 9,75 9,24 5,52 Alarko GMYO 43,54 41,76 4,26 Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|9,75
|9,24
|5,52
| Alarko GMYO
|43,54
|41,76
|4,26
| Hürriyet Gzt.
|0,87
|0,85
|2,35
| Coca Cola İçecek
|31,90
|31,20
|2,24
| Trabzonspor Sportif
|0,95
|0,93
|2,15
|Gübre Fabrik.
|2,92
|2,86
|2,10
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,51
|4,43
|1,81
|Verusa Holding
|21,16
|20,80
|1,73
|Enerjisa Enerji
|5,39
|5,30
|1,70
| Tekfen Holding
|23,36
|23,12
|1,04
|İş Fin.Kir.
|7,58
|7,51
|0,93
| Karsan Otomotiv
|1,54
|1,53
|0,65
| Enka İnşaat
|4,90
|4,87
|0,62
|Türk Traktör
|32,36
|32,28
|0,25
|Şok Marketler
|9,18
|9,17
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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