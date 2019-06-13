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Borsada değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 96,00 84,95 13,01 Polisan Holding 2,70 2,64 2,27 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 96,00 84,95 13,01
Polisan Holding 2,70 2,64 2,27
İş Fin.Kir. 4,60 4,53 1,55
Park Elek.Madencilik 2,19 2,16 1,39
Parsan 13,20 13,03 1,30
Alarko Holding 3,14 3,10 1,29
Tekfen Holding 25,62 25,30 1,26
Vestel 9,62 9,50 1,26
Net Holding 1,61 1,59 1,26
Kartonsan 319,00 316,00 0,95
Ege Endüstri 481,00 478,00 0,63
Mavi Giyim 34,66 34,50 0,46
Tat Gıda 4,48 4,46 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Polisan, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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