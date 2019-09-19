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Borsada değer kazanan hisseler

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 48,50 45,60 6,36 Türk Telekom 5,66 5,43 4,24 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 48,50 45,60 6,36
Türk Telekom 5,66 5,43 4,24
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 1,92 2,60
Türk Traktör 40,96 40,00 2,40
Tümosan Motor ve Traktör 4,48 4,38 2,28
Metro Holding 1,99 1,95 2,05
Tukaş 5,20 5,10 1,96
Anadolu Grubu Holding 15,00 14,72 1,90
Şok Marketler 11,03 10,84 1,75
Fenerbahçe Futbol 12,33 12,16 1,40
Kerevitaş Gıda 2,30 2,27 1,32
Gözde Girişim 3,48 3,44 1,16
Sasa Polyester 6,17 6,10 1,15
Hektaş 15,56 15,44 0,78
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 1,60 0,63
Mavi Giyim 40,02 39,80 0,55
Bera Holding 2,17 2,16 0,46
Polisan Holding 2,44 2,43 0,41
Park Elek.Madencilik 3,83 3,82 0,26
Bim Mağazalar 49,06 49,00 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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