Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,17 4,95 4,44 Koza Madencilik 9,57 9,36 2,24 MLP Sağlık 14,87 14,56 2,13 Trakya Cam 2,92 2,86 2,10 Koza Altın 68,50 67,55 1,41 Doğan Holding 1,63 1,61 1,24 Afyon Çimento 4,35 4,31 0,93 Turkcell 13,08 12,98 0,77 Türk Telekom 5,49 5,45 0,73 Koç Holding 19,23 19,10 0,68 Tukaş 6,37 6,33 0,63 Ford Otosan 60,75 60,40 0,58 TAV Havalimanları 23,88 23,76 0,51 Akbank 7,74 7,72 0,26 İpek Doğal Enerji 6,74 6,73 0,15 Sabancı Holding 9,25 9,24 0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)