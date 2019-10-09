Borsada değer kazanan hisseler
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,24 2,11 6,16 Gübre Fabrik.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,24
|2,11
|6,16
|Gübre Fabrik.
|5,28
|5,16
|2,33
|Vestel
|9,88
|9,70
|1,86
|Gözde Girişim
|3,45
|3,41
|1,17
|Pegasus
|59,95
|59,55
|0,67
|Tekfen Holding
|17,93
|17,82
|0,62
| Ege Endüstri
|495,00
|493,00
|0,41
|Enerjisa Enerji
|6,27
|6,25
|0,32
|TAV Havalimanları
|23,94
|23,88
|0,25
|Bim Mağazalar
|48,00
|47,92
|0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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