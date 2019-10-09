Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,24 2,11 6,16 Gübre Fabrik. 5,28 5,16 2,33 Vestel 9,88 9,70 1,86 Gözde Girişim 3,45 3,41 1,17 Pegasus 59,95 59,55 0,67 Tekfen Holding 17,93 17,82 0,62 Ege Endüstri 495,00 493,00 0,41 Enerjisa Enerji 6,27 6,25 0,32 TAV Havalimanları 23,94 23,88 0,25 Bim Mağazalar 48,00 47,92 0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)