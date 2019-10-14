Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,34 2,14 9,35 Ford Otosan 59,45 59,30 0,25 Bim Mağazalar 47,90 47,86 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)