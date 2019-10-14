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Borsada değer kazanan hisseler

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,34 2,14 9,35 Ford Otosan 59,45 59,30 0,25 Bim...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,34 2,14 9,35
Ford Otosan 59,45 59,30 0,25
Bim Mağazalar 47,90 47,86 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ford Otosan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:37 Kaynak: AA
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