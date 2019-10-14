Borsada değer kazanan hisseler
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,34 2,14 9,35 Ford Otosan 59,45 59,30 0,25 Bim...
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,34
|2,14
|9,35
| Ford Otosan
|59,45
|59,30
|0,25
|Bim Mağazalar
|47,90
|47,86
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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