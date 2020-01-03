Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,98 3,32 19,88 Gözde Girişim 5,28 5,14 2,72 Vestel...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,98 3,32 19,88
Gözde Girişim 5,28 5,14 2,72
Vestel 13,27 12,94 2,55
Bim Mağazalar 47,44 46,50 2,02
İpek Doğal Enerji 8,89 8,73 1,83
Tümosan Motor ve Traktör 6,56 6,46 1,55
Otokar 162,70 161,00 1,06
ASELSAN 21,78 21,60 0,83
Arçelik 21,18 21,10 0,38
Anadolu Efes 23,08 23,06 0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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