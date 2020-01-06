Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 96,40 84,90 13,55 Koza Altın 79,85 76,30 4,65 İpek Doğal Enerji 9,17 8,89 3,15 GSD Holding 1,48 1,45 2,07 Tat Gıda 6,70 6,58 1,82 ASELSAN 22,08 21,78 1,38 Koza Madencilik 10,71 10,57 1,32 Arçelik 21,38 21,18 0,94 Bim Mağazalar 47,48 47,44 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)