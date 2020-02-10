Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,65 3,37 8,31 Brisa 10,06 9,66 4,14 Bursa Çimento...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,65 3,37 8,31
Brisa 10,06 9,66 4,14
Bursa Çimento 5,00 4,84 3,33
İş Y. Men. Değ. 5,28 5,19 1,73
Eczacıbaşı Yatırım 11,48 11,29 1,68
Good-Year 5,14 5,06 1,58
Gübre Fabrik. 11,61 11,44 1,49
Vestel 16,00 15,77 1,46
Kordsa Teknik Tekstil 14,61 14,44 1,18
Sasa Polyester 9,29 9,22 0,76
Adana Çimento (A) 9,75 9,68 0,72
Yapı ve Kredi Bank. 3,13 3,11 0,64
Ege Endüstri 710,10 708,40 0,24
Otokar 158,20 157,90 0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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