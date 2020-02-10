Borsada değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,65 3,37 8,31 Brisa 10,06 9,66 4,14 Bursa Çimento...
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|3,65
|3,37
|8,31
|Brisa
|10,06
|9,66
|4,14
| Bursa Çimento
|5,00
|4,84
|3,33
|İş Y. Men. Değ.
|5,28
|5,19
|1,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,48
|11,29
|1,68
|Good-Year
|5,14
|5,06
|1,58
|Gübre Fabrik.
|11,61
|11,44
|1,49
|Vestel
|16,00
|15,77
|1,46
| Kordsa Teknik Tekstil
|14,61
|14,44
|1,18
| Sasa Polyester
|9,29
|9,22
|0,76
| Adana Çimento (A)
|9,75
|9,68
|0,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,13
|3,11
|0,64
| Ege Endüstri
|710,10
|708,40
|0,24
|Otokar
|158,20
|157,90
|0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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