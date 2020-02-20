Borsada değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100)Değer kazanan 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 71,00 67,90 4,57 Bim Mağazalar 48,16 47,76 0,84 Coca...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|71,00
|67,90
|4,57
|Bim Mağazalar
|48,16
|47,76
|0,84
| Coca Cola İçecek
|47,74
|47,40
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|8,78
|0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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