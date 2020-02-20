Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100)Değer kazanan 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 71,00 67,90 4,57 Bim Mağazalar 48,16 47,76 0,84 Coca Cola İçecek 47,74 47,40 0,72 Ereğli Demir Çelik 8,80 8,78 0,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)