Borsada değer kazanan hisseler
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60 Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08...
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Coca Cola İçecek
|46,00
|44,40
|3,60
|Anadolu Efes
|24,32
|24,30
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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