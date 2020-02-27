Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60 Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,00 44,40 3,60
Anadolu Efes 24,32 24,30 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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