Borsada değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,00 11,59 3,54 Ford Otosan 78,00 76,85 1,50 ...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,00
|11,59
|3,54
| Ford Otosan
|78,00
|76,85
|1,50
|Şok Marketler
|8,50
|8,39
|1,31
| Tofaş Oto. Fab.
|26,56
|26,24
|1,22
| Aksa Enerji
|3,55
|3,51
|1,14
|Bim Mağazalar
|48,04
|47,82
|0,46
|Alkim Kimya
|49,10
|48,96
|0,29
|Aksa
|7,90
|7,89
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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