Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,15 87,50 4,17 Sabancı Holding 9,52 9,14 4,16 Akbank...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 91,15 87,50 4,17
Sabancı Holding 9,52 9,14 4,16
Akbank 7,48 7,23 3,46
Turkcell 14,65 14,30 2,45
Enka İnşaat 6,63 6,48 2,31
MLP Sağlık 16,68 16,35 2,02
Bim Mağazalar 48,84 48,00 1,75
Garanti Bankası 10,36 10,19 1,67
Karsan Otomotiv 1,93 1,90 1,58
Şok Marketler 8,83 8,70 1,49
Arçelik 19,08 18,90 0,95
Coca Cola İçecek 44,58 44,18 0,91
Enerjisa Enerji 8,52 8,45 0,83
Torunlar GMYO 2,82 2,80 0,71
Aygaz 11,95 11,90 0,42
Aksigorta 6,57 6,55 0,31
Ülker Bisküvi 21,60 21,54 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Akbank, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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