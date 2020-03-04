Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|91,15
|87,50
|4,17
|Sabancı Holding
|9,52
|9,14
|4,16
|Akbank
|7,48
|7,23
|3,46
|Turkcell
|14,65
|14,30
|2,45
|Enka İnşaat
|6,63
|6,48
|2,31
|MLP Sağlık
|16,68
|16,35
|2,02
|Bim Mağazalar
|48,84
|48,00
|1,75
|Garanti Bankası
|10,36
|10,19
|1,67
|Karsan Otomotiv
|1,93
|1,90
|1,58
|Şok Marketler
|8,83
|8,70
|1,49
|Arçelik
|19,08
|18,90
|0,95
|Coca Cola İçecek
|44,58
|44,18
|0,91
|Enerjisa Enerji
|8,52
|8,45
|0,83
|Torunlar GMYO
|2,82
|2,80
|0,71
|Aygaz
|11,95
|11,90
|0,42
|Aksigorta
|6,57
|6,55
|0,31
|Ülker Bisküvi
|21,60
|21,54
|0,28