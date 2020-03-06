Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|23,00
|22,20
|3,60
|Enka İnşaat
|6,78
|6,63
|2,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|7,20
|2,08
|Koza Altın
|75,00
|73,65
|1,83
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|8,75
|1,71
|MLP Sağlık
|18,04
|17,82
|1,23
|Bim Mağazalar
|52,80
|52,20
|1,15
|Anadolu Efes
|23,20
|22,94
|1,13
|Netaş Telekom.
|13,95
|13,80
|1,09
|Ford Otosan
|77,10
|76,50
|0,78
|Mavi Giyim
|54,10
|53,90
|0,37
|Türk Traktör
|59,00
|58,85
|0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)