Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 23,00 22,20 3,60 Enka İnşaat 6,78 6,63 2,26 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 23,00 22,20 3,60
Enka İnşaat 6,78 6,63 2,26
İskenderun Demir Çelik 7,35 7,20 2,08
Koza Altın 75,00 73,65 1,83
Ereğli Demir Çelik 8,90 8,75 1,71
MLP Sağlık 18,04 17,82 1,23
Bim Mağazalar 52,80 52,20 1,15
Anadolu Efes 23,20 22,94 1,13
Netaş Telekom. 13,95 13,80 1,09
Ford Otosan 77,10 76,50 0,78
Mavi Giyim 54,10 53,90 0,37
Türk Traktör 59,00 58,85 0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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