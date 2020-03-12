Borsada değer kazanan hisseler
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03 Deva Holding 10,63 9,94 6,94 Alkim...
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|4,51
|3,99
|13,03
|Deva Holding
|10,63
|9,94
|6,94
|Alkim Kimya
|47,20
|46,40
|1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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