Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kazanan hisseler

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03 Deva Holding 10,63 9,94 6,94 Alkim...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 4,51 3,99 13,03
Deva Holding 10,63 9,94 6,94
Alkim Kimya 47,20 46,40 1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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