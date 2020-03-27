Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|7,26
|6,60
|10,00
|Pegasus
|34,54
|31,40
|10,00
|İş Y. Men. Değ.
|3,89
|3,60
|8,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,08
|4,85
|4,74
|Çelebi
|59,95
|58,85
|1,87
|Doğuş Otomotiv
|6,90
|6,78
|1,77
|Ege Endüstri
|464,00
|459,00
|1,09
|Halk GMYO
|1,19
|1,18
|0,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,14
|4,11
|0,73
|Brisa
|7,24
|7,20
|0,56
|Bursa Çimento
|2,92
|2,91
|0,34
|Şok Marketler
|8,80
|8,78
|0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)