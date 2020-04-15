Borsada değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 28,86 26,24 9,98 Tat Gıda 7,30 6,64 9,94 Ülker...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|28,86
|26,24
|9,98
|Tat Gıda
|7,30
|6,64
|9,94
|Ülker Bisküvi
|23,42
|21,98
|6,55
|Hektaş
|10,89
|10,35
|5,22
| Anadolu Grubu Holding
|15,80
|15,06
|4,91
| Kerevitaş Gıda
|3,67
|3,50
|4,86
|Bizim Mağazaları
|11,93
|11,38
|4,83
|Şok Marketler
|9,80
|9,36
|4,70
|Bim Mağazalar
|54,15
|51,85
|4,44
| İskenderun Demir Çelik
|6,68
|6,60
|1,21
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|7,83
|1,02
|Vestel
|11,30
|11,25
|0,44
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|19,07
|19,06
|0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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