Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,63 4,31 7,42 Çelebi 74,65 73,00 2,26 Kartonsan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,63
|4,31
|7,42
|Çelebi
|74,65
|73,00
|2,26
|Kartonsan
|469,00
|458,90
|2,20
|Türk Hava Yolları
|11,55
|11,31
|2,12
|Pegasus
|51,80
|50,85
|1,87
|Otokar
|158,70
|156,50
|1,41
| Ford Otosan
|73,75
|73,05
|0,96
|DO-CO
|331,10
|328,40
|0,82
|Soda Sanayii
|7,14
|7,09
|0,71
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|8,63
|0,58
|Logo Yazılım
|87,30
|87,00
|0,34
|Sabancı Holding
|9,28
|9,25
|0,32
|Arçelik
|19,83
|19,77
|0,30
| Doğuş Otomotiv
|15,38
|15,34
|0,26
|Şişe Cam
|6,38
|6,37
|0,16
| Ege Endüstri
|645,00
|644,10
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:47 Kaynak: AA
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