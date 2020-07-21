Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 5,70 5,22 9,20 Doğuş Otomotiv 17,50 16,40 6,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bursa Çimento
|5,70
|5,22
|9,20
| Doğuş Otomotiv
|17,50
|16,40
|6,71
|GSD Holding
|2,34
|2,24
|4,46
|Anadolu Efes
|21,36
|20,58
|3,79
|Aygaz
|12,32
|11,91
|3,44
|Migros Ticaret
|42,66
|41,48
|2,84
|Çimsa
|11,35
|11,12
|2,07
|Logo Yazılım
|92,15
|90,75
|1,54
|Vestel
|17,29
|17,03
|1,53
|Oyak Çimento
|9,10
|8,99
|1,22
|Turkcell
|16,40
|16,21
|1,17
|Çemtaş
|10,00
|9,92
|0,81
|Şok Marketler
|13,75
|13,67
|0,59
|Garanti Bankası
|7,94
|7,90
|0,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,36
|2,35
|0,43
|Tüpraş
|86,40
|86,20
|0,23
|Klimasan Klima
|15,76
|15,73
|0,19
|Akçansa
|13,56
|13,54
|0,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,14
|7,13
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:49 Kaynak: AA
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