Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,64
|6,95
|9,93
|Pınar Süt
|21,54
|19,73
|9,17
|Bizim Mağazaları
|16,62
|15,33
|8,41
|Pınar Et ve Un
|24,70
|23,22
|6,37
|Şok Marketler
|12,49
|11,82
|5,67
|Tat Gıda
|11,72
|11,24
|4,27
|Kartonsan
|2.440,00
|2.359,50
|3,41
|Migros Ticaret
|40,28
|39,04
|3,18
|Deva Holding
|24,34
|23,74
|2,53
|Selçuk Ecza Deposu
|9,49
|9,26
|2,48
|MLP Sağlık
|19,50
|19,10
|2,09
|Bim Mağazalar
|69,95
|68,75
|1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|1,89
|1,06
|Türk Traktör
|137,60
|136,70
|0,66
|Çimsa
|15,10
|15,03
|0,47
|Karel Elektronik
|17,03
|16,97
|0,35
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|6,98
|0,29
|Ereğli Demir Çelik
|10,90
|10,89
|0,09
- Kaynak: AA
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