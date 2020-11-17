Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,64 6,95 9,93 Pınar Süt 21,54 19,73 9,17 Bizim Mağazaları 16,62 15,33 8,41 Pınar Et ve Un 24,70 23,22 6,37 Şok Marketler 12,49 11,82 5,67 Tat Gıda 11,72 11,24 4,27 Kartonsan 2.440,00 2.359,50 3,41 Migros Ticaret 40,28 39,04 3,18 Deva Holding 24,34 23,74 2,53 Selçuk Ecza Deposu 9,49 9,26 2,48 MLP Sağlık 19,50 19,10 2,09 Bim Mağazalar 69,95 68,75 1,75 Emlak Konut GMYO 1,91 1,89 1,06 Türk Traktör 137,60 136,70 0,66 Çimsa 15,10 15,03 0,47 Karel Elektronik 17,03 16,97 0,35 Eczacıbaşı İlaç 7,00 6,98 0,29 Ereğli Demir Çelik 10,90 10,89 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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