Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|57,00
|54,30
|4,97
|Türk Hava Yolları
|14,66
|14,32
|2,37
|MLP Sağlık
|22,04
|21,56
|2,23
|TAV Havalimanları
|27,86
|27,26
|2,20
|Net Holding
|4,65
|4,58
|1,53
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,68
|14,50
|1,24
|Şok Marketler Ticaret
|11,60
|11,46
|1,22
|Tekfen Holding
|15,09
|14,91
|1,21
|Coca Cola İçecek
|79,60
|78,80
|1,02
|Tüpraş
|103,90
|103,00
|0,87
|İndeks Bilgisayar
|6,68
|6,63
|0,75
|Pegasus
|77,15
|76,60
|0,72
|İş GMYO
|1,96
|1,95
|0,51
|Türk Telekom
|7,10
|7,07
|0,42
|Migros Ticaret
|33,46
|33,32
|0,42
|Türk Traktör
|173,40
|172,80
|0,35
|Turkcell
|16,65
|16,60
|0,30
|Yataş
|13,10
|13,08
|0,15
Kaynak: AA
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