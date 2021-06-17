Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 57,00 54,30 4,97 Türk Hava Yolları 14,66 14,32 2,37 MLP Sağlık 22,04 21,56 2,23 TAV Havalimanları 27,86 27,26 2,20 Net Holding 4,65 4,58 1,53 İş Yatırım Menkul Değerler 14,68 14,50 1,24 Şok Marketler Ticaret 11,60 11,46 1,22 Tekfen Holding 15,09 14,91 1,21 Coca Cola İçecek 79,60 78,80 1,02 Tüpraş 103,90 103,00 0,87 İndeks Bilgisayar 6,68 6,63 0,75 Pegasus 77,15 76,60 0,72 İş GMYO 1,96 1,95 0,51 Türk Telekom 7,10 7,07 0,42 Migros Ticaret 33,46 33,32 0,42 Türk Traktör 173,40 172,80 0,35 Turkcell 16,65 16,60 0,30 Yataş 13,10 13,08 0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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