Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,95 15,23 4,73 Konya Çimento 832,30 806,30 3,22 Doğuş Otomotiv 22,92 22,34 2,60 Kerevitaş Gıda 4,59 4,48 2,46 MLP Sağlık 22,48 22,04 2,00 Kardemir (D) 6,81 6,71 1,49 Deva Holding 25,28 24,92 1,44 Arçelik 29,54 29,14 1,37 Vestel 32,00 31,60 1,27 Selçuk Ecza Deposu 8,90 8,80 1,14 Kartonsan 55,20 54,65 1,01 Nuh Çimento 42,08 41,80 0,67 Şok Marketler Ticaret 11,60 11,53 0,61 Fenerbahçe Futbol 39,00 38,80 0,52 İş Y. Men. Değ. 14,18 14,12 0,42 Eczacıbaşı İlaç 5,91 5,89 0,34 Enerjisa Enerji 10,63 10,62 0,09 ??????? ??????? ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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