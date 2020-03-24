Borsada düşen hisse senedi - Son Dakika
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Borsada düşen hisse senedi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.

Turkcell hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Düşen hisse senedi Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,30 13,39 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: AA

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