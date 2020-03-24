Borsada düşen hisse senedi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Turkcell oldu.
Turkcell hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen hisse senedi
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|13,30
|13,39
|-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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