Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,98 5,54 -10,11 Göltaş Çimento 14,42...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| ICBC Turkey Bank
|4,98
|5,54
|-10,11
|Göltaş Çimento
|14,42
|15,08
|-4,38
| Karsan Otomotiv
|1,27
|1,31
|-3,05
| Sasa Polyester
|8,35
|8,61
|-3,02
|Doğan Holding
|1,06
|1,09
|-2,75
|Anadolu Cam
|2,53
|2,60
|-2,69
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|7,64
|-2,62
|Şekerbank
|1,14
|1,17
|-2,56
|Odaş Elektrik
|2,00
|2,05
|-2,44
| Tekfen Holding
|21,92
|22,42
|-2,23
|Hektaş
|9,05
|9,23
|-1,95
|Petkim
|5,18
|5,28
|-1,89
|Aselsan
|23,54
|23,98
|-1,83
|Garanti Bankası
|8,17
|8,32
|-1,80
|Vestel
|5,64
|5,74
|-1,74
| Enka İnşaat
|4,53
|4,61
|-1,74
|Good-Year
|3,44
|3,50
|-1,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|2,71
|-1,48
|Tüpraş
|121,20
|123,00
|-1,46
|Sabancı Holding
|7,57
|7,68
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:43 Kaynak: AA
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