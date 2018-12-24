Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57 İş Fin.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57
İş Fin.Kir. 4,94 5,17 -4,45
Göltaş Çimento 13,14 13,73 -4,30
Çemaş Döküm 0,73 0,76 -3,95
Koza Madencilik 7,07 7,36 -3,94
Ford Otosan 50,75 52,70 -3,70
İpek Doğal Enerji 5,18 5,37 -3,54
Kardemir (D) 2,23 2,30 -3,04
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 2,55 -2,75
Tekfen Holding 21,60 22,14 -2,44
Şişe Cam 5,11 5,23 -2,29
Gersan Elektrik 2,99 3,06 -2,29
Hürriyet Gzt. 0,94 0,96 -2,08
Kordsa Teknik Tekstil 9,74 9,94 -2,01
Tüpraş 117,00 119,30 -1,93
Çemtaş 6,12 6,24 -1,92
İş GMYO 1,02 1,04 -1,92
Enerjisa Enerji 5,14 5,24 -1,91
İttifak Holding 3,16 3,22 -1,86
Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,64 -1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: AA

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Kelebek Mobilya, Ekonomi
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