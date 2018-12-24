Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
13 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,40 -8,57 İş Fin.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|1,40
|-8,57
|İş Fin.Kir.
|4,94
|5,17
|-4,45
|Göltaş Çimento
|13,14
|13,73
|-4,30
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,76
|-3,95
| Koza Madencilik
|7,07
|7,36
|-3,94
| Ford Otosan
|50,75
|52,70
|-3,70
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|5,37
|-3,54
| Kardemir (D)
|2,23
|2,30
|-3,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|2,55
|-2,75
| Tekfen Holding
|21,60
|22,14
|-2,44
|Şişe Cam
|5,11
|5,23
|-2,29
|Gersan Elektrik
|2,99
|3,06
|-2,29
| Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,96
|-2,08
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,74
|9,94
|-2,01
|Tüpraş
|117,00
|119,30
|-1,93
|Çemtaş
|6,12
|6,24
|-1,92
|İş GMYO
|1,02
|1,04
|-1,92
|Enerjisa Enerji
|5,14
|5,24
|-1,91
|İttifak Holding
|3,16
|3,22
|-1,86
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,64
|-1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: AA
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