Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,45 4,94 -9,92
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,28 -4,69
Göltaş Çimento 12,61 13,14 -4,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 2,48 -4,03
ICBC Turkey Bank 5,06 5,22 -3,07
MLP Sağlık 10,76 11,09 -2,98
Alarko Holding 2,04 2,10 -2,86
Gersan Elektrik 2,91 2,99 -2,68
T.S.K.B. 0,74 0,76 -2,63
TAV Havalimanları 22,14 22,72 -2,55
Odaş Elektrik 1,99 2,04 -2,45
Bera Holding 2,10 2,15 -2,33
Yataş 4,31 4,41 -2,27
İskenderun Demir Çelik 5,73 5,86 -2,22
Bim Mağazalar 85,50 87,40 -2,17
Hürriyet Gzt. 0,92 0,94 -2,13
Deva Holding 3,26 3,33 -2,10
Doğuş Otomotiv 4,34 4,43 -2,03
Ege Endüstri 339,10 346,00 -1,99
Türk Telekom 3,94 4,02 -1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi
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