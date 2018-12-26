Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10 Gübre Fabrik.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10
Gübre Fabrik. 3,05 3,13 -2,56
GSD Holding 0,80 0,82 -2,44
Çemtaş 5,90 6,02 -1,99
Anadolu Efes 20,72 21,10 -1,80
İhlas Gayrimenkul 1,24 1,26 -1,59
Türk Traktör 33,80 34,24 -1,29
Metro Holding 0,77 0,78 -1,28
Doğuş Otomotiv 4,29 4,34 -1,15
Global Yat. Holding 2,98 3,01 -1,00
Net Holding 2,02 2,04 -0,98
Bera Holding 2,08 2,10 -0,95
Kardemir (D) 2,19 2,21 -0,90
Tümosan Motor ve Traktör 4,52 4,56 -0,88
Bim Mağazalar 84,75 85,50 -0,88
Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79
Gözde Girişim 2,68 2,70 -0,74
Şok Marketler 10,90 10,98 -0,73
Aksa Enerji 2,77 2,79 -0,72
Ereğli Demir Çelik 7,27 7,32 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:16:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]