Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10 Gübre Fabrik. 3,05 3,13 -2,56 GSD Holding 0,80 0,82 -2,44 Çemtaş 5,90 6,02 -1,99 Anadolu Efes 20,72 21,10 -1,80 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,26 -1,59 Türk Traktör 33,80 34,24 -1,29 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28 Doğuş Otomotiv 4,29 4,34 -1,15 Global Yat. Holding 2,98 3,01 -1,00 Net Holding 2,02 2,04 -0,98 Bera Holding 2,08 2,10 -0,95 Kardemir (D) 2,19 2,21 -0,90 Tümosan Motor ve Traktör 4,52 4,56 -0,88 Bim Mağazalar 84,75 85,50 -0,88 Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79 Gözde Girişim 2,68 2,70 -0,74 Şok Marketler 10,90 10,98 -0,73 Aksa Enerji 2,77 2,79 -0,72 Ereğli Demir Çelik 7,27 7,32 -0,68

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)