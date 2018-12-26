Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,77 0,82 -6,10 Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,77
|0,82
|-6,10
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,13
|-2,56
|GSD Holding
|0,80
|0,82
|-2,44
|Çemtaş
|5,90
|6,02
|-1,99
|Anadolu Efes
|20,72
|21,10
|-1,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,26
|-1,59
|Türk Traktör
|33,80
|34,24
|-1,29
|Metro Holding
|0,77
|0,78
|-1,28
|Doğuş Otomotiv
|4,29
|4,34
|-1,15
|Global Yat. Holding
|2,98
|3,01
|-1,00
|Net Holding
|2,02
|2,04
|-0,98
|Bera Holding
|2,08
|2,10
|-0,95
|Kardemir (D)
|2,19
|2,21
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,52
|4,56
|-0,88
|Bim Mağazalar
|84,75
|85,50
|-0,88
|Albaraka Türk
|1,26
|1,27
|-0,79
|Gözde Girişim
|2,68
|2,70
|-0,74
|Şok Marketler
|10,90
|10,98
|-0,73
|Aksa Enerji
|2,77
|2,79
|-0,72
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|7,32
|-0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:46 Kaynak: AA
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