Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32 Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 3,06 -11,11
Tekfen Holding 20,34 21,68 -6,18
Koza Madencilik 7,28 7,54 -3,45
Şok Marketler 10,65 10,98 -3,01
MLP Sağlık 10,57 10,88 -2,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,24 -2,42
Bim Mağazalar 85,40 87,40 -2,29
Koza Altın 50,30 51,40 -2,14
Hürriyet Gzt. 0,93 0,95 -2,11
Coca Cola İçecek 30,10 30,72 -2,02
ICBC Turkey Bank 4,91 5,01 -2,00
Göltaş Çimento 12,47 12,72 -1,97
Doğan Holding 1,01 1,03 -1,94
Kardemir (D) 2,14 2,18 -1,83
Kordsa Teknik Tekstil 9,46 9,62 -1,66
Global Yat. Holding 2,99 3,04 -1,64
Türk Hava Yolları 16,01 16,25 -1,48
Garanti Bankası 7,96 8,07 -1,36
Metro Holding 0,76 0,77 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:44 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı

16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:20:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]