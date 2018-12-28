Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,05 1,24 -15,32 Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,24
|-15,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|3,06
|-11,11
| Tekfen Holding
|20,34
|21,68
|-6,18
| Koza Madencilik
|7,28
|7,54
|-3,45
|Şok Marketler
|10,65
|10,98
|-3,01
|MLP Sağlık
|10,57
|10,88
|-2,85
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,24
|-2,42
| Bim Mağazalar
|85,40
|87,40
|-2,29
|Koza Altın
|50,30
|51,40
|-2,14
| Hürriyet Gzt.
|0,93
|0,95
|-2,11
| Coca Cola İçecek
|30,10
|30,72
|-2,02
| ICBC Turkey Bank
|4,91
|5,01
|-2,00
|Göltaş Çimento
|12,47
|12,72
|-1,97
|Doğan Holding
|1,01
|1,03
|-1,94
| Kardemir (D)
|2,14
|2,18
|-1,83
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,46
|9,62
|-1,66
|Global Yat. Holding
|2,99
|3,04
|-1,64
|Türk Hava Yolları
|16,01
|16,25
|-1,48
|Garanti Bankası
|7,96
|8,07
|-1,36
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:44 Kaynak: AA
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