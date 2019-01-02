Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87 Gersan Elektrik 3,33...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 16,60 -6,87
Gersan Elektrik 3,33 3,53 -5,67
İş Bankası (C) 4,28 4,53 -5,52
Akbank 6,51 6,86 -5,10
T.S.K.B. 0,77 0,81 -4,94
MLP Sağlık 10,20 10,70 -4,67
Sabancı Holding 7,18 7,52 -4,52
Çelebi 60,55 63,40 -4,50
Tofaş Oto. Fab. 16,19 16,90 -4,20
Anadolu Cam 2,57 2,68 -4,10
Gübre Fabrik. 2,84 2,96 -4,05
İndeks Bilgisayar 5,73 5,97 -4,02
Alarko Holding 1,99 2,07 -3,86
Aksa Enerji 2,58 2,68 -3,73
İş GMYO 1,04 1,08 -3,70
Kordsa Teknik Tekstil 9,42 9,78 -3,68
Şekerbank 1,06 1,10 -3,64
Arçelik 15,24 15,79 -3,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 2,66 -3,38
Şişe Cam 5,48 5,67 -3,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Akbank, İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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