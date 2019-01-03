Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50 Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50
Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37
İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25
MLP Sağlık 9,61 10,20 -5,78
İş GMYO 0,98 1,04 -5,77
T.S.K.B. 0,73 0,77 -5,19
Gersan Elektrik 3,16 3,33 -5,11
TAV Havalimanları 22,90 24,10 -4,98
Gübre Fabrik. 2,70 2,84 -4,93
Emlak Konut GMYO 1,41 1,48 -4,73
Tofaş Oto. Fab. 15,43 16,19 -4,69
Türk Traktör 32,42 33,98 -4,59
Mavi Giyim 30,10 31,54 -4,57
Şişe Cam 5,23 5,48 -4,56
Arçelik 14,55 15,24 -4,53
Göltaş Çimento 11,58 12,12 -4,46
Deva Holding 3,10 3,24 -4,32
Anadolu Cam 2,46 2,57 -4,28
Vakıflar Bankası 3,61 3,77 -4,24
Migros Ticaret 13,88 14,49 -4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:45 Kaynak: AA

İhlas Holding, Türk Telekom, Borsa İstanbul, Ekonomi
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