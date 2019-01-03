Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
55 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 14,30 15,46 -7,50 Türk Telekom 3,53 3,77 -6,37...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|14,30
|15,46
|-7,50
|Türk Telekom
|3,53
|3,77
|-6,37
| İhlas Holding
|0,30
|0,32
|-6,25
|MLP Sağlık
|9,61
|10,20
|-5,78
|İş GMYO
|0,98
|1,04
|-5,77
|T.S.K.B.
|0,73
|0,77
|-5,19
|Gersan Elektrik
|3,16
|3,33
|-5,11
|TAV Havalimanları
|22,90
|24,10
|-4,98
|Gübre Fabrik.
|2,70
|2,84
|-4,93
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,48
|-4,73
| Tofaş Oto. Fab.
|15,43
|16,19
|-4,69
|Türk Traktör
|32,42
|33,98
|-4,59
|Mavi Giyim
|30,10
|31,54
|-4,57
|Şişe Cam
|5,23
|5,48
|-4,56
|Arçelik
|14,55
|15,24
|-4,53
|Göltaş Çimento
|11,58
|12,12
|-4,46
|Deva Holding
|3,10
|3,24
|-4,32
|Anadolu Cam
|2,46
|2,57
|-4,28
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,77
|-4,24
| Migros Ticaret
|13,88
|14,49
|-4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:45 Kaynak: AA
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