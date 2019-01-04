Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88 TAV Havalimanları...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88
TAV Havalimanları 22,44 22,90 -2,01
Odaş Elektrik 1,86 1,89 -1,59
Net Holding 1,86 1,89 -1,59
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Türk Traktör 32,00 32,42 -1,30
Turkcell 11,78 11,93 -1,26
Koç Holding 13,63 13,80 -1,23
Gözde Girişim 2,58 2,60 -0,77
Soda Sanayii 7,35 7,40 -0,68
İttifak Holding 3,00 3,02 -0,66
Good-Year 3,23 3,25 -0,62
Koza Madencilik 7,07 7,11 -0,56
Alarko GMYO 42,76 43,00 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 9,16 9,21 -0,54
Göltaş Çimento 11,52 11,58 -0,52
Şok Marketler 10,88 10,93 -0,46
Arçelik 14,49 14,55 -0,41
Şişe Cam 5,21 5,23 -0,38
Tüpraş 114,30 114,70 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Ekonomi
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