Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,01 1,04 -2,88 TAV Havalimanları...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,04
|-2,88
|TAV Havalimanları
|22,44
|22,90
|-2,01
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,89
|-1,59
|Net Holding
|1,86
|1,89
|-1,59
|T.S.K.B.
|0,72
|0,73
|-1,37
|Türk Traktör
|32,00
|32,42
|-1,30
|Turkcell
|11,78
|11,93
|-1,26
|Koç Holding
|13,63
|13,80
|-1,23
|Gözde Girişim
|2,58
|2,60
|-0,77
|Soda Sanayii
|7,35
|7,40
|-0,68
|İttifak Holding
|3,00
|3,02
|-0,66
|Good-Year
|3,23
|3,25
|-0,62
| Koza Madencilik
|7,07
|7,11
|-0,56
| Alarko GMYO
|42,76
|43,00
|-0,56
| Kordsa Teknik Tekstil
|9,16
|9,21
|-0,54
|Göltaş Çimento
|11,52
|11,58
|-0,52
|Şok Marketler
|10,88
|10,93
|-0,46
|Arçelik
|14,49
|14,55
|-0,41
|Şişe Cam
|5,21
|5,23
|-0,38
|Tüpraş
|114,30
|114,70
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: AA
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