Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09 Galatasaray Sportif...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09
Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85
Anadolu Efes 19,02 19,67 -3,30
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,67 -2,99
Metro Holding 0,75 0,77 -2,60
Çemaş Döküm 0,82 0,84 -2,38
Akbank 5,84 5,97 -2,18
Net Holding 1,83 1,87 -2,14
Odaş Elektrik 1,41 1,44 -1,92
Şekerbank 1,06 1,08 -1,85
Bera Holding 1,97 2,00 -1,50
Türk Traktör 31,52 32,00 -1,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,78 -1,44
Çemtaş 5,51 5,59 -1,43
Gersan Elektrik 3,20 3,24 -1,23
Hektaş 8,89 8,99 -1,11
Otokar 93,00 94,00 -1,06
Doğan Holding 0,97 0,98 -1,02
Ford Otosan 50,05 50,50 -0,89
Kartonsan 329,60 332,50 -0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Fenerbahçe, Borsa İstanbul, Ekonomi
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