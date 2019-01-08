Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,03 7,33 -4,09 Galatasaray Sportif...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|7,03
|7,33
|-4,09
| Galatasaray Sportif
|1,25
|1,30
|-3,85
|Anadolu Efes
|19,02
|19,67
|-3,30
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,67
|-2,99
|Metro Holding
|0,75
|0,77
|-2,60
|Çemaş Döküm
|0,82
|0,84
|-2,38
|Akbank
|5,84
|5,97
|-2,18
|Net Holding
|1,83
|1,87
|-2,14
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,44
|-1,92
|Şekerbank
|1,06
|1,08
|-1,85
|Bera Holding
|1,97
|2,00
|-1,50
|Türk Traktör
|31,52
|32,00
|-1,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|2,78
|-1,44
|Çemtaş
|5,51
|5,59
|-1,43
|Gersan Elektrik
|3,20
|3,24
|-1,23
|Hektaş
|8,89
|8,99
|-1,11
|Otokar
|93,00
|94,00
|-1,06
|Doğan Holding
|0,97
|0,98
|-1,02
| Ford Otosan
|50,05
|50,50
|-0,89
|Kartonsan
|329,60
|332,50
|-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:39 Kaynak: AA
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